Представители TikTok, Telegram, Facebook и "ВКонтакте" вызваны в Роскомнадзор

Соцсетям объяснят ответственность неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.

Представители социальных сетей TikTok, Telegram, Facebook и "ВКонтакте" вызваны в Роскомнадзор. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Известно, что им хотят разъяснить новую ответственность за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.

Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях пресс-служба Роскомнадзора

Напомним, что 23 января по России прошли несогласованные с властями акции в поддержку Алексея Навального. На них были зафиксированы столкновения с силовиками. задержаны несколько десятков человек. В их отношении возбуждены уголовные дела, в том числе, из-за угрозы массового распространения коронавируса. В МВД напомнили, что в ряде российских регионов введен особый режим из-за пандемии, который запрещает проведение массовых собраний и мероприятий. нарушение данного требования может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Что известно об уголовных делах после митинга 23 января в Петербурге.

Фото: пресс-служба Вконтакте