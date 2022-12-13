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Представитель США в ООН назвал ложью обвинения в причастности к взрывам "Северных потоков"

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Джим Келли считает, что Москва пытается отвлечь мир от годовщины с момента начала СВО на Украине.

Американский советник постоянного представителя в ООН  Джим Келли назвал ложью обвинения в причастности к взрывам "Северных потоков" Вашингтона. Об этом дипломат объявил коллегам в ходе профильного заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. 

Обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью. США ни в коей мере не причастны к ним.

Джим Келли, советник постпреда США в ООН

Напомним, что еще 27 сентября 2022 года оператор проекта Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", которые были зафиксированы днем ранее на трех нитках морских российских энергетических трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтики. Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на газопроводах. В Российской генпрокуратуре ведут уголовное дело по факту терроризма.

Постпред Британии при ООН Фиппс заявил, что Лондон осуждает подрыв "Северного потока".

Фото и видео: Организация объединенных наций

Теги: джим келли, сб оон, северный поток, северный поток-2, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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