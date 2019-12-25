Представитель МИД рассказал, из-за чего после протестов в России выслали европейских дипломатов

В частности, раскрыты подробности ситуации с высылкой дипломатов из Петербурга.

Представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов рассказал, из-за чего после протестов в России выслали европейских дипломатов, в частности, в Северной столице. Заявление Запевалов сделал в ходе пресс-конференции в отделении "Интерфакса", посвященной Дню дипломатического работника. Об этом передает корреспондент Piter.tv.

Накануне после несанкционированных акций протеста дипломатов из Швеции и Польши попросили уехать из Петербурга. На вопрос, каким Венской конвенции или другим документам о статусе дипломата не соответствуют действия работников консульств, Запевалов ответил, что сотрудники иностранных ведомств обязаны работать с учетом законов страны.

Произошли случаи, когда иностранные дипломаты были "отфиксированы" на улицах города во время проведения несанкционированных протестных акций. Они [дипломаты – прим.ред.] не задерживались, есть дипломаты из Петербурга, которые были уличены в посещении [таких акций]. Можно по-разному интерпретировать свою прогулку по городу, но мы понимаем, что это была непростая прогулка с фиксацией тех моментов, которые происходили в это время на улицах Петербурга и Москвы. Существует такая статья, не буду на нее ссылаться [точно] – "дипломат обязан соблюдать правила и законы страны пребывания". Это основной посыл, который принимался при объявлении персонами нон-грата этих лиц – Владимир Запевалов.

Дипломат не согласился с позицией Швеции, которая указала, что мониторинг и наблюдение за акциями соответствуют обязанностям сотрудника иностранного ведомства. Запевалов напомнил, что эти акции протеста не были санкционированы.

Всем сотрудникам диппредставительств центральный аппарат МИД дает разное время на выезд дипломатов из страны, от 24 часов до нескольких недель. Знать о том, что дипломаты покинули страну, в МИД будут знать после сбора консульских карточек, добавил представитель министерства.

О высылке дипломатов стало известно после переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве.

Фото: Piter.tv