Предсказания, часть 2. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Здравствуйте, в эфире в очередной раз ковидный Буровский. Данную серию выступлений я закрываю, дело в том, что я хочу выступить в роли предсказателя.

Наши бравые антипрививочники много интересного предсказывают, может быть они противоречат сами себе: одни говорят о том, что мы станем роботы, когда нам сделают прививки, соответственно, нас превращают в рабов мирового правительства и всемирной организации здравоохранения, другие говорят, что мы все умрем, кому сделают прививки, и осенью начнется массовая смертность, третьи говорят, что начнется массовая депортация непривитых – Павленко обэтом очень пылко говорит, то есть правительство готово уничтожить всех, кто не привит, а следовательно, не чипирован и не подчиняется мировому правительству. Предсказания у другого ужаснее. Вообще предсказывать – довольно сомнительное занятие. Я напомню три очень интересных предсказания: первое, одного из апостолов – первый век по Рождеству Христову: "Истина глаголю вам, те, кто помоложе стоят и слушают здесь, не только приуготовятся к Царствию Божию на земле, но и будут жить при нем, (в другой версии перевода: "И узрят его воочию"); 1920 год – выступление гунявого Ленина на третьем съезде ВЛКСМ: "Товарищи, те из вас, кто не только будет участвовать в строительстве коммунизма, но и будет жить при нем", - замечательные слова, правда? То есть люди, рождения 1900 -1905 года у нас, оказывается, уже при коммунизме живут, да еще и в Царствие Божием. А третье предсказание плешивого Хрущева, он сказал, что в 1980 году начнется практический коммунизм: часть лекарств, часть продовольствия будет бесплатными, и страна – Советский Союз войдет в коммунистическое завтра. Так, что, ребята, мы уже дважды живем с вами в коммунизме, да еще и в Царствие Божием на земле, чего нам еще надо? А если серьёзно, предсказания – штука опасная. И антиковидники, антипрививочники, противореча друг другу, дружно уверяют, вакцины – величайший вред - осенью начнется полный кошмар. То ли всех непривитых вывезут, как думает Павленко, на смерть в конкреционные лагеря, то ли все они умрут, которые завирусованы, то есть которым сделаны прививки, и конечно же, на нашу свободу наступят – это любые идеи Черниховской, о том, что тряпкина физиономия, ее слова, иглоукалывание – прививки – это страшное нарушение прав человека, то есть ограничивают их со страшной силой. Странное дело, я думаю, на теле этой дамы есть следы нескольких прививок, и пока она в робота вроде не превратилась. Вообще, странная логика.

Дело в том, что множество людей моего поколения получили ряд прививок, в том числе от полиомиелита, и никто вроде бы не помер. На поколение позже были другие более разнообразные вакцинации, в частности, от кори – детская, совершенно, вакцина она оказывается уменьшает процент заболевших ковидом. И те, кто получил эту вакцину в свое время, они легче переносят ковид, так мимоходом – это любопытный факт. Так, я обещал быть предсказателем, я тоже им буду, не хуже апостолов, не хуже Ленина, и уж тем более не хуже наших психопатов, орущих долой вакцину. Осенью действительно станет хуже, чем сейчас. Да, будет тяжело, да, многие умрут. С появлением каждого нового штампа, индийского или какого другого, а новые штампы – скорее всего будут. И да, будет выше смертность. Смертность будет велика во всех группах населения, в том числе и у привитых. Но во всех группах населения, при сравнимых показателях, одинакового возраста, с одинаковыми хроническими заболеваниями – среди привитых покойничков будет гораздо меньше, чем среди не привитых. Подчеркиваю, если сравнивать людей, одинакового возраста и одинакового состояния исходного здоровья. Антиковидники, антипрививочники сравнивают бесчестно – они врут. Это, все-таки, не хорошо с их стороны. Лично меня мама учила, что врать стыдно. А почему им не стыдно, я не понимаю. Они сравнивают, в Великобритании процент провакцинированных заболевших, но в Британии же вакцинированы, в первую очередь, люди с хроническими заболеваниями, старше пятидесяти лет. Это первый этап массовой вакцинации.

То есть людей, которые находятся в зоне риска они сравнивают с теми, кто в зоне риска не находится. Это то же самое, что сравнивать смертность 60-70-ти летних, со смертностью 20-40 летних. Разумеется, при прочих равных, в группе более молодых людей, она будет ниже. Да, с тем же успехом, инфарктов и инсультов, от других серьёзных заболеваний, конечно, пожилые будут умирать чаще. Должен же человек от чего-то умирать, в конце концов? А если брать статистику корректную, и если не врать, господа, предсказание мое очень простое: в равных группах одинаковых по состоянию здоровья, смертность, среди вакцинированных будет намного ниже. И еще предсказание, если в любой стране и в любом регионе, процент вакцинированных поднимится до 70-ти процентов, то ковид остановится. Вот и все, предсказание я сделал. И предупреждаю, я буду очень жестоким человеком, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря минимум трижды я выйду в эфир, напомню поименно назову. Окуну вас в собственное вранье, чтобы страна знала своих героев, чтобы люди меньше верили вралям. 1 октября подведем первый итог.

Всем согражданам желаю, во-первых, счастливой и быстрой вакцинации, я хочу, чтобы вы жили, вы мой народ, и другого у меня нет. Вы сколько угодно можете орать, что я потомок прибалтийских немцев, но я русский интеллигент и живу здесь, и что с этим можно пописать. Постарайтесь выжить, это важно и для вас и для всего человечества.