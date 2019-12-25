Председателя ТСЖ в Пушкине оштрафовали за долгий ответ жильцам дома

Прокуратура возбудило уголовное дело в отношении председателя.

Жильцы дома в Пушкине подали заявление председателю ТСЖ, однако ответ получили только через 44 дня. Суд привлек председателя к ответственности за отказ в предоставлении информации.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в ТСЖ "Малиновское". Жильцы подали председателю правления товарищества заявление по вопросу устранения технических неисправностей дома. Ответ заявитель получил с нарушением установленного законом срока, сообщила пресс-служба ведомства.

Мировой судья судебного участка №179 Петербурга оштрафовал нарушителя на 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV