Председатель комитета по спорту рассказал, что ждет болельщиков ЕВРО-2020 в фан-зонах Петербурга

Основной площадкой для болельщиков является фан-зона на Конюшенной площади.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь рассказал, что ждет болельщиков ЕВРО-2020 в фан-зонах Петербурга. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Основной площадкой для болельщиков является фан-зона на Конюшенной площади, которая начнет работать с 11 июня по 11 июля. Каждый сможет зайти в фан-зону утром и провести увлекательно время до самого вечера.

Также 2 июля начнет работать фан-зона на Дворцовой площади, в которой болельщики смогут посмотреть матчи четвертьфинала, полуфинала и финала.

Кроме того, каждому желающему будет доступна фан-зона у СК "Юбилейный", в которую можно попасть бесплатно, но со средством индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что в полиции Петербурга работает группа переводчиков на время проведения ЕВРО-2020 и ПМЭФ.

Фото: pixabay.com