Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров рассказал об обысках у его дочери

Парламентарий назвал себя "войном" и говорил разбираться лично с ним.

Глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров рассказал о травле депутатов, которая также коснулась его семьи. Он призвал недоброжелателей разбираться с ним, но не трогать его родственников. Об этом парламентарий заявил на заседании в Мариинском дворце 9-го декабря.

С трибуны Макаров рассказал историю, которая, по всей видимости, произошла с его внучкой. По его словам, девочка пришла в школу, где узнала, что у ее родителей проводятся обыски. Неизвестные также сообщили, что маму и папу задержали. Это довело ребенка до слез.

Спикер ЗакСа сказал о том, что он "воин", поэтому надо разбираться с ним, но не надо трогать людей, которые не связаны с политикой Петербурга. Он закончил свою речь тем, что травле подвергаются не только оппозиционные депутаты.

Информация об обысках у дочери Вячеслава Макарова Анны Селегень появилась 7-го декабря.

Ранее парламентарии заступились за председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб