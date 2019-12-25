Единороссы ЗакСа попросили Беглова разобраться с плакатами, порочащими честь депутата Четырбока

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Депутатов "Единой России" в Законодательном собрании Петербурга возмутили плакаты с изображением Дениса Четырбока, которые развесили в нескольких районах города. По мнению единороссов, плакаты распространяют клеветническую информацию. Депутаты попросили губернатора провести объективную проверку и направили Александру Беглову соответствующий запрос.

На плакатах изображен Денис Четырбок с фразой: "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес". Далее перечисляются инициативы парламентария: законопроект о "наливайках", ограничение деятельности уличных музыкантов и организации крестов для детей. Плакаты развесили на городских информационных стендах, остановках общественного транспорта, фасадах и дверях жилых домов.

Инициативная группа считает, что информация является клеветнической, а ее авторы могут попасть под несколько статей уголовного кодекса.

Хаос и нестабильность в условиях пандемии гибельны для общества. Ложь, клевета должны получить самую жесткую оценку правоохранительных и судебных органов, чтобы выборы 2021 года прошли абсолютно честно, прозрачно и легитимно. заявитель председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Он сообщил о том, что исполнители и отдельные организаторы уже задержаны.

Фото: социальные сети