Глава ТСЖ в Петербурге платил зарплату фальшивым сотрудникам, чтобы присвоить деньги

Председатель ТСЖ дома на Будапештской стал фигурантом уголовного дела. Так как он уклонялся от принудительной оплаты долгов, раздавая зарплату фиктивным сотрудникам.

Судебные приставы Петербурга возбудили уголовные дела против председателя ТСЖ дома 114 на Будапештской улице. Его подозревают в присвоении денег и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

В отношении ТСЖ было заведено несколько исполнительных производств. Приставы арестовали счета, чтобы списывать деньги у должника. Однако председатель пользовался хитрой схемой. Он заключил договоры на выполнение некоторых работ и по платежным ведомостям снял со счетов около миллиона рублей. Деньги ему выдали, так как заработная плата является второй в очереди на списание с арестованного счета, а принудительное исполнение судебных актов только четвертое. Полученные деньги глава ТСЖ присвоил.

Председатель знал, что ТСЖ задолжало генерирующей компании более 12 миллионов рублей. Однако уклонился от погашения задолженности. Вместо этого он обналичивал в банке не менее 13,9 миллиона рублей в счет зарплаты сотрудникам. Однако не смог предоставить документы подтверждающие это.