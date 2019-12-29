Председатель Союза журналистов Петербурга покинула свой пост

Людмила Фомичева была председателем с 2017 года.

Во вторник, 3 марта, со своего поста ушла председатель петербургского Союза журналистов Людмила Фомичева. Она была генеральным директором АНО "Санкт-Петерубургский центр информационной поддержки", который является управляющей компаний Дома журналиста в Северной столице.

Дело в том, что у председателя Союза и президента информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад" есть второе гражданство. По закону, она не может быть руководителем организации, которое учредило средство массовой информации. В данном случае — газету "Районы. Кварталы".

По информации "Петербургского дневника", Фомичева написала заявление об уходе по собственному желанию. На должности она находилась три года.

Теперь исполнять обязанности директора организации до конца 2002 года будет заместитель экс-председателя — Михаил Иванов.

Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти / VK