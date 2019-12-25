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Председатель СК Бастрыкин заинтересовался сносом кинотеатра "Слава" в Петербурге
Вчера, 22:15
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Председатель СК Бастрыкин заинтересовался сносом кинотеатра "Слава" в Петербурге

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Петербурженка обратилась к Бастрыкину от лица детей войны с просьбой защитить здание, которое, по ее мнению, имеет культурно-историческую ценность.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить снос кинотеатра "Слава2" во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом рассказали в пятницу, 19 августа, в пресс-службе ведомства. 

Петербурженка обратилась к Бастрыкину от лица детей войны с просьбой защитить здание, которое, по ее мнению, имеет культурно-историческую ценность. Разрешение на строительство торгового центра после сноса кинотеатра Госстройнадзор выдал в 2020 году.

Здание кинотеатр построили в конце 1960-х годов по проекту архитектора Белова. Сам кинотеатр был открыт в 1967 году. В 1990-х там располагалось казино. В 2000-х здание фактически превратилось в торговый центр – там работал ресторан, книжный магазин и большая пивная.

Фото: Следственный комитет 
 

Теги: бастрыкин, кинотеатр, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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