Председатель СК Бастрыкин заинтересовался сносом кинотеатра "Слава" в Петербурге

Петербурженка обратилась к Бастрыкину от лица детей войны с просьбой защитить здание, которое, по ее мнению, имеет культурно-историческую ценность.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить снос кинотеатра "Слава2" во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом рассказали в пятницу, 19 августа, в пресс-службе ведомства.

Петербурженка обратилась к Бастрыкину от лица детей войны с просьбой защитить здание, которое, по ее мнению, имеет культурно-историческую ценность. Разрешение на строительство торгового центра после сноса кинотеатра Госстройнадзор выдал в 2020 году.

Здание кинотеатр построили в конце 1960-х годов по проекту архитектора Белова. Сам кинотеатр был открыт в 1967 году. В 1990-х там располагалось казино. В 2000-х здание фактически превратилось в торговый центр – там работал ресторан, книжный магазин и большая пивная.

Фото: Следственный комитет

