Председатель Родительского комитета рассказал, что петербургские родители против ухода на дистант

Михаил Богданов заявил, что оснований для перевода на дистанционное образование нет.

Председатель Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов в беседе с "Петербургским дневником" рассказал, что петербургские родители выступают против перевода детей на дистанционное образование. Об этом он сообщил в беседе с "Петербургским дневником".

Михаил Богданов заявил, что оснований для перевода на дистанционное образование нет.

Мы не видим оснований для такого решения. У нас есть способы, как избежать этого, и в прошлом году мы не уходили на дистанционное обучение. председатель Родительского комитета Михаил Богданов

Богданов подчеркнул, что в школах города соблюдаются все противокоронавирусные меры и общий уровень заболеваемости среди детей остается прежним. По его словам, детская заболеваемость остается на прежнем уровне.

Мы не видим, что дети или учителя стали чаще заболевать, наоборот, в школах стабильная ситуация. Учителя отболели, кто хотел – привился от коронавируса. Михаил Богданов

Ранее мы сообщали, что петербургские школьники после длинных каникул могут перейти на дистанционное обучение. Полностью на удаленку дети уходили только в самом начале пандемии, весной 2020 года.

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