Председатель Комитета по внешним связям перечислил главных партнеров Петербурга

На сегодняшний день у города заключены двусторонние соглашения с 82 зарубежными городами и 28 регионами.

Во вторник, 10 сентября, на выставке "Мой Петербург" (0+) состоялся День Комитета по внешним связям. О деятельности ведомства "Петербургскому дневнику" рассказал его текущий руководитель – член городского правительства Евгений Григорьев.

Комитет по внешним связям Петербурга был создан 28 июня 1991 года и с тех пор остаётся важной площадкой для реализации крупных инвестиционных проектов и контрактов, которые заметны для жителей города, отметил Григорьев. По его словам, город устанавливает сотрудничество с теми, кто действительно заинтересован. На сегодняшний день у Петербурга заключены двусторонние соглашения с 82 зарубежными городами и 28 регионами.

Наиболее близкими партнёрами остаются страны СНГ, с которыми действует 15 соглашений, включая Республику Беларусь, Киргизию и Туркменистан. Также Петербург заключил побратимские отношения с 10 городами на постсоветском пространстве.

Кроме того, Северная столица развивает связи и с более удалёнными государствами, включая Китай, Индию и Вьетнам, а также расширяет сотрудничество с городами Африки и Латинской Америки.

Ранее мы сообщили о том, что в развитие петербургской инфраструктуры за 3 года намерены вложить более 800 млрд рублей.

Фото: Piter.TV