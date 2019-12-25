Они предназначаются промышленным предприятиям.

Петербургские предприятия получат субсидии на подготовку и переподготовку кадров. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Порядок предоставления субсидий промышленным предприятия прописаны в постановлении правительства Северной столицы от 26 июня 2014 №495. Средства выделяются в рамках государственной программы "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге".

В 2020 году на предоставление субсидий было предусмотрено 30 млн рублей. Один субъект максимально может получить 3 млн рублей (за вычетом налога на добавленную стоимость).

Ранее Piter.TV сообщил о том, что потерявших работу из-за пандемии петербуржцев обучат 48 профессиям.

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