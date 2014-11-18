"Известия": в РФ готовят переподготовку учителей на фоне демографического спада

Чиновники напомнили о необходимости сохранения баланса.

Российское министерство по просвещению занимается проработкой вопроса системной переподготовки учителей начальных классов из-за ожидаемого снижения численности учащихся. Соответствующее заявление "Известиям" сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Чиновники объяснили, что согласно сдержанному прогнозу Росстата до 20240 года, по стране будет фиксироваться снижение количества детей. В связи с такой ситуацией может возникнуть избыток профессиональных кадров в сегменте начальной школы. Речь идет о порядка 100 тысяч рабочих мест к 2030 году.

Прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках. Важно обеспечить условия для обучения, переподготовки и трудоустройства. пресс-служба Минпросвещения РФ

В министерстве добавили, что сейчас что рассматриваются варианты переквалификации педагогов в учителей-предметников для основной и старшей школы, а также в воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, психологов и дефектологов. На данный момент на одного учителя в школах приходится в среднем по 17 учеников. Этот показатель сопоставим с советским периодом. Власти считают, что на фоне демографического спада важно обеспечить баланс между численностью педагогов, их нагрузкой и оплатой труда.

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Фото: Piter.tv