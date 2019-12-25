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Потерявших работу из-за пандемии петербуржцев обучат 48 профессиям
Сегодня, 16:11
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Потерявших работу из-за пандемии петербуржцев обучат 48 профессиям

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Обучение будет проходить в очном режиме, так и дистанционном.

До конца 2020-го года более 3 тыс. жителей Петербурга пройдет переподготовку по 48 профессиям. Речь идет о петербуржцах, которые потеряли работы в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Александр Беглов отметил, что, несмотря на меры поддержки, предприятия до сих пор испытывают трудности. В связи с этим некоторые из них продолжают сокращать персонал. Средства на обучение уволенных граждан выделены из федерального бюджета. Помощь также смогут получить те, кто попал под сокращение, а также выпускники вузов и колледжей, чья специальность оказалась невостребованной. 

По данным Центра занятости населения Петербурга, в октябре 2020 на учете в качестве безработных состояли почти 107 тысяч человек. Наиболее востребованные профессии относятся к сферам компьютерных технологий, графического дизайна, инженерного дизайна, сварочных технологий. Обучение будет проходить в 27 городских центрах образования в дистанционном и очном формате.

Ранее служба занятости предложит безработным петербуржцам временную и общественные работы. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: безработные, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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