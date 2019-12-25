Предприятия Ленобласти внедряют бережливые технологии для повышения производительности труда

К национальному проекту "Производительность труда" подключилась "Новая Голландия" из Сясьстроя.

11 предприятий Ленинградской области присоединились в 2021 году к программе внедрения бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" - в общем счете в регионе уже насчитывается 34 компании, участвующих в проекте на различных стадиях. Эти данные приводит пресс-служба правительства Ленинградской области.

Среди новичков на ниве повышения конкурентоспособности и культуры высокопроизводительности - "СиБиЭс Волосово" и Гатчинский комбикормовый завод, тепличные комплексы "Круглый год" и "Дары природы" и "Новая Голландия", выращивающая розы в Сясьстрое, "Торус", производитель санитарно-гигиенической продукции из Гатчинского района, Невское электро-монтажное общество, изготавливающее судовое оборудование в Отрадном, "Северная компания", выпускающая тепловое и газовое оборудование, завод "Аттика", производящий полимерные смолы, "СРСУ-8" и "Дедал-строй" из Киришей, функционирующие в ремонтно-строительной отрасли.

На очереди - еще десятки предприятий из самых различных сфер. Участникам проекта предлагают уникальные методики для оптимизации производств, выхода на российские и заграничные рынки, повышения эффективности внутренней организации.

Подать заявку на участие в проекте можно на специально созданном ресурсе производительность.рф.

В Ленобласти продолжают поддерживать и предпринимателей в рамках нацпроекта "Малый и средний бизнес".

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области