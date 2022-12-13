Предпринимателя Коновалова освободили из СИЗО в Петербурге

Суд назначил Коновалову домашний арест до 19 апреля.

Горсуд Петербурга перевел из СИЗО на домашний арест предпринимателя Александра Коновалова. Его отправили под стражу год назад. Он обвиняется по нескольким статьям, в том числе в трех эпизодах посредничества в передаче взяток полиции (ч. 2, 3, 4 ст. 291.1 УК РФ) на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, чреватом угрозой массового заболевания людей (ч. 1 ст.236 УК РФ). Об этом 26 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Сторона защиты выступала против продления содержания в СИЗО возражала и просила перевести предпринимателя под домашний арест. Возражения подкреплялись упоминанием заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, а также указанием на окончание следственных действий по делу.

Суд назначил Коновалову домашний арест до 19 апреля.

Напомним, что Александр Коновалов владеет более 200 заведениями в Петербурге. Среди них бары, кальянные, салоны красоты и другие. Нынешний зимой он также стал известен как лидер протеста против QR-кодов. В конце января у предпринимателя прошли обыски, после чего его задержали.

Ранее петербургского ресторатора, бойкотировавшего QR-коды, не отпустили из СИЗО.

Фото: Piter.tv

