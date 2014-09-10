  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:35
158
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские предприниматели готовы помочь Крыму с очисткой Черного моря от мазута

0 0

Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что последствия чрезвычайной ситуации в Керченском проливе будут устранены до начала курортного сезона.

Предприниматели из Петербурга обратились к главе Крыма с инициативой по разработке эффективной технологии для очистки Чёрного моря от мазута. Об этом сообщил Сергей Аксенов в программе "Серьёзный разговор".

Мне вчера обращение писали предприниматели из Питера, которые говорят, что у них есть технология очистки. Договорились, что они возьмут всё своё оборудование.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Если методы окажутся действенными, Крым не будет жалеть средств для реализации, отметил Аксенов. Он также выразил уверенность в том, что последствия чрезвычайной ситуации в Керченском проливе будут устранены до начала курортного сезона.

Ранее мы сообщили о том, что последствиям крушения танкеров на Кубани присвоят статус федеральной ЧС.

Видео: Telegram / Крым 24

Теги: крым, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии