Предприниматели СЗФО используют более 100 тысяч бизнес-карт Сбербанка

Самой популярной операцией является перевод с карты на карту. Только в 2020 году клиенты Сбера перевели друг другу более 3,8 млрд рублей.

Число бизнес-карт Сбербанка на Северо-Западе составило более 100 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Самой популярной операцией среди клиентов Сбера оказался перевод с карты на карту. Эта функция стала доступна в прошлом году. Транзакции можно совершать как между юридическими, так и между физическими лицами. Только в 2020 году объем переводов превысил 3,8 млрд рублей.

В мире бизнеса сегодня как никогда важна скорость процессов, и возможности бизнес-карты позволяют решать финансовые вопросы максимально оперативно. Кроме этого, каждый пятый клиент банка в СЗФО выбирает карту без пластикового носителя, что делает этот банковский инструмент еще и экологичным. Отметил Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Моментальную бизнес-карту с бесплатным обслуживанием можно оформить за несколько минут. Цифровую Digital Business карту открывают дистанционно в интернет-банке.

Кроме дебетовых бизнес-карт для предпринимателей доступна кредитная бизнес-карта с льготным периодом. Погашая задолженность до его окончания, заемными средствами можно пользоваться без уплаты процентов.

Фото: Piter.TV