Предприниматели СЗФО используют более 100 тысяч бизнес-карт Сбербанка

Число бизнес-карт Сбербанка на Северо-Западе составило более 100 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Самой популярной операцией среди клиентов Сбера оказался перевод с карты на карту. Эта функция стала доступна в прошлом году. Транзакции можно совершать как между юридическими, так и между физическими лицами. Только в 2020 году объем переводов превысил 3,8 млрд рублей.
В мире бизнеса сегодня как никогда важна скорость процессов, и возможности бизнес-карты позволяют решать финансовые вопросы максимально оперативно. Кроме этого, каждый пятый клиент банка в СЗФО выбирает карту без пластикового носителя, что делает этот банковский инструмент еще и экологичным.
Отметил Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
Моментальную бизнес-карту с бесплатным обслуживанием можно оформить за несколько минут. Цифровую Digital Business карту открывают дистанционно в интернет-банке.
Кроме дебетовых бизнес-карт для предпринимателей доступна кредитная бизнес-карта с льготным периодом. Погашая задолженность до его окончания, заемными средствами можно пользоваться без уплаты процентов.
Фото: Piter.TV
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