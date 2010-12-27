Бизнесмены Ленобласти могут получить поддержку за стартапы в сфере высоких технологий

За текущий год «Корпорация МСП» помогла начинающим бизнесменам погасить около 3,4 млрд рублей.

"Корпорация МСП" объявила о конкурсе для субъектов малого и среднего бизнеса с целью реализации высокотехнологичных инвестиционных технологий. Об этом пишет пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Если представителей финансового звена устроит проект, то на создание и реализацию проекта они покроют до 70% от суммы кредита. Корпорация дает гарантию по обязательствам одного стартапа не более, чем 500 млн рублей. Бизнесмены получат помощь по реализации стартапов не менее чем по 100 проектам.

Процедура погашения расходов организована за счет регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", а также нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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