Предполагаемый участник террористической организации останется в петербургском СИЗО

Фарход Нурматов останется под стражей до 30 марта.

В очередной раз в Петербурге продлили арест подозреваемому в принадлежности к запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". В настоящее время дело фигуранта Фархода Нурматова насчитывает более 80 томов. Читать их обвиняемый продолжит в камере СИЗО.

Как сообщают представители пресс-службы объединенных городских судов, арестанта оставили под стражей до 30 марта. Отметим, что по данному инциденту проходят 18 человек, считающихся причастными к террористическим действиям.

Адвокат и сам задержанный не сочли необходимым подавать апелляционную жалобу против продления срока ареста.