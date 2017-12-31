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Предполагаемый участник террористической организации останется в петербургском СИЗО
Вчера, 17:05
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lesjasap
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Предполагаемый участник террористической организации останется в петербургском СИЗО

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Фарход Нурматов останется под стражей до 30 марта.

В очередной раз в Петербурге продлили арест подозреваемому в принадлежности к запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". В настоящее время дело фигуранта Фархода Нурматова насчитывает более 80 томов. Читать их обвиняемый продолжит в камере СИЗО. 
 
Как сообщают представители пресс-службы объединенных городских судов, арестанта оставили под стражей до 30 марта. Отметим, что по данному инциденту проходят 18 человек, считающихся причастными к террористическим действиям. 
 
Адвокат и сам задержанный не сочли необходимым подавать апелляционную жалобу против продления срока ареста. 
Теги: арест , сизо , таджикистан , терракт
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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