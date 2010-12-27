Предновогодний банкет правительству Ленобласти обойдется в 3 млн рублей

Управление делами правительства Ленобласти разместило заказ на оказание услуг для проведения банкета в предновогодний банкет

Во время проведения торжественного вечера, посвященного подведению итогов года истории в Ленинградской области, будет выполнен госзаказ. Стоимость контракта составит 2 млн 999 тыс. 500 рублей. Банкет будет проходить в петербургском БКЗ «Октябрьский».

На эту сумма будет проведена закупка сыров, судака, креветок и других деликатесов для гостей (700 человек). Также будет закупаться алкоголь в количестве 420 бутылок. Всё это будет поставлять «единственный поставщик», об этом гласят документы, опубликованные на сайте госзаказа.

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