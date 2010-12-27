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Предновогодний банкет правительству Ленобласти обойдется в 3 млн рублей
Сегодня, 20:44
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ProkVad
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Предновогодний банкет правительству Ленобласти обойдется в 3 млн рублей

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Управление делами правительства Ленобласти разместило заказ на оказание услуг для проведения банкета в предновогодний банкет

Во время проведения торжественного вечера, посвященного подведению итогов года истории в Ленинградской области, будет выполнен госзаказ. Стоимость контракта составит 2 млн 999 тыс. 500 рублей. Банкет будет проходить в петербургском БКЗ «Октябрьский». 

На эту сумма будет проведена закупка сыров, судака, креветок и других деликатесов для гостей (700 человек). Также будет закупаться алкоголь в количестве 420 бутылок. Всё это будет поставлять «единственный поставщик», об этом гласят документы, опубликованные на сайте госзаказа.

Фото: pixabay

 

Теги: банкет , ленобласть , новый год , правительство , спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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