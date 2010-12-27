Предел за выслугу лет возрастет на пять лет

Государство поднимает минимальный предел службы в силовых ведомствах.

Силовые ведомства подготовили законопроект об увеличении предела выслуги лет. Теперь, чтобы получить пенсию за службу, необходимо проработать не 20, а 25 лет.

Такая реформа позволит государству сэкономить сотни миллиардов рублей. Так считает первый заместитель председателя Совета Федерации по Обороне и безопасности Франц Клинцевич. По мнению эксперта, решение об увеличении порога службы отпугнет несерьезных кандидатов, ведь работа в силовых ведомствах непростая и нужно быть точно уверенным в своем решении.

Закон вступит в силу с зимы 2018 года. Также для военнослужащих будет предусмотрен пятилетний переходный период.

Напомним, что пенсия выдается в размере 50% от той зарплаты, которую получал гражданин в течение 20 лет работы. За каждый дополнительный год службы прибавлялись по 3%, но общая сумма выплат составляет не более 85%.

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