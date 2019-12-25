Правовую форму нескольких государственных предприятий Петербурга изменят

Комитет имущественных отношений опубликовал список государственных предприятий, которые приватизируют в 2021-2023 годы. Документ направили на антикоррупционную экспертизу.
В числе предприятий оказалось ГУП "ТЭК", а также Баня №72, Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района и предприятие по оказанию банно-прачечных услуг "Скат".
Такое изменение обусловлено федеральным законом: ранее вступил в силу закон, по которому предусматривается ликвидация государственных унитарных предприятий. Исключение сделано для тех ГУПов, которые связаны с вопросами безопасности.
Ранее мы писали, что петербургские теплоэнергетики освободили 186 охранных зон теплосетей за три месяца.
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