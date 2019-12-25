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Правовую форму нескольких государственных предприятий Петербурга изменят
Сегодня, 21:26
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smirenny

Правовую форму нескольких государственных предприятий Петербурга изменят

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В списке оказалось ГУП "ТЭК".

Комитет имущественных отношений опубликовал список государственных предприятий, которые приватизируют в 2021-2023 годы. Документ направили на антикоррупционную экспертизу.

В числе предприятий оказалось ГУП "ТЭК", а также Баня №72, Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района и предприятие по оказанию банно-прачечных услуг "Скат".

Такое изменение обусловлено федеральным законом: ранее вступил в силу закон, по которому предусматривается ликвидация государственных унитарных предприятий. Исключение сделано для тех ГУПов, которые связаны с вопросами безопасности. 

Ранее мы писали, что петербургские теплоэнергетики освободили 186 охранных зон теплосетей за три месяца.

Фото: pixabay

Теги: государственные предприятия, гуп тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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