В воскресенье, 7 июня, в России православные христиане отмечают день Святой Троицы. Торжества пройдут в ограничительных условиях из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что некоторые храмы будут вести прямую трансляцию. Настоятели сами выберут вариант проведения богослужения во время пандемии COVID-19.
Известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в поселке Переделкино.
Ранее мы сообщали о том, что Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений.
Видео:Святогорская Лавра/YouTube
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