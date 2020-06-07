Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского.

В воскресенье, 7 июня, в России православные христиане отмечают день Святой Троицы. Торжества пройдут в ограничительных условиях из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что некоторые храмы будут вести прямую трансляцию. Настоятели сами выберут вариант проведения богослужения во время пандемии COVID-19.

Известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в поселке Переделкино.

Ранее мы сообщали о том, что Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений.

Видео:Святогорская Лавра/YouTube