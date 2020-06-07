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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского.

В воскресенье, 7 июня, в России православные христиане отмечают день Святой Троицы. Торжества пройдут в ограничительных условиях из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что некоторые храмы будут вести прямую трансляцию. Настоятели сами выберут вариант проведения богослужения во время пандемии COVID-19.

Известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в поселке Переделкино.

Ранее мы сообщали о том, что Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений.

Видео:Святогорская Лавра/YouTube

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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