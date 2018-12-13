  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:33
306
nastya960
Код вставки плеера

Православные христиане встречают Радоницу

0 0

В этот день православные убирают могилы своих близких  и родственников, молятся за них.

Православные христиане встречают Радоницу или Радуницу. В этом году день поминовения усопших выпал на вторник, 7 мая.

В этот день православные убирают могилы своих близких  и родственников, молятся за них. Начинать Радоницу принято с похода в церковь, там с утра проходит Божественная литургия. После нее идет родительская панихида - это специальное богослужение и совершается оно в годовщину смерти или в день рождения усопшего.

Название праздника Радоница произошло от слова "радость".

В этом году на Васильевском острове отреставрируют церковь XIX века.

 Видео: YouTube 

 

 

 

Теги: поминовение усопших, радоница, христиане, церковь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии