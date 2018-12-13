В этот день православные убирают могилы своих близких и родственников, молятся за них.

Православные христиане встречают Радоницу или Радуницу. В этом году день поминовения усопших выпал на вторник, 7 мая.

В этот день православные убирают могилы своих близких и родственников, молятся за них. Начинать Радоницу принято с похода в церковь, там с утра проходит Божественная литургия. После нее идет родительская панихида - это специальное богослужение и совершается оно в годовщину смерти или в день рождения усопшего.

Название праздника Радоница произошло от слова "радость".

В этом году на Васильевском острове отреставрируют церковь XIX века.

Видео: YouTube