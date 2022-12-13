Правооохранители задержали жителя Гатчины, который совратил ребенка 7 лет назад

В апреле 2016 года юноша начал вести с 11-летней девочкой интимную переписку.

В Ленобласти полицейские накануне, 24 марта, задержали 22-летнего мужчину. Он подозревается в растлении ребенка из Тюмени. Инцидент произошел 7 лет назад. Об этом сообщили "Невские Новости".

В апреле 2016 года юноша пристал к 11-летней девочке. По данным следствия, 16-летний школьник развращал ребенка через соцсети.

В тот же год правоохранители завели уголовное дело. Его задержали спустя семь лет в Гатчине. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Freepik (yanalya)