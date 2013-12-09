Правоохранителям пришлось применить оружие во время задержания лихача на каршеринге

За рулем иномарки Changan находился пьяный мужчина.

Правоохранители задержали лихача на каршеринге в Петергофе. Полицейским пришлось применить оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 2 июля. В 19:30 у дома 24 в районе Луизино заметили подозрительный автомобиль. За рулем иномарки Changan находился пьяный мужчина. Стражи порядка попытались остановить иномарку, однако ее водитель требований полицейских об остановке не выполнил и попытался скрыться.

Правоохранители начали преследование. Спустя время лихача удалось остановить. Подробности уточняются.

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Видео: Telegram / Петербургская полиция