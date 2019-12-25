Петербуржец отсудил 275 тыс. рублей у КРТИ за платные парковки

Житель Петербурга выиграл судебное дело против комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Причиной иска стали 44 необоснованных штрафа за парковку, которые ему пришлось оплатить. Об этом 3 июля сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Общая сумма незаконных штрафов, которые были выписаны мужчине, составила 132 тыс. рублей. Суд постановил, что в его действиях не было состава правонарушения, и все 44 постановления были отменены.
Штрафы были признаны незаконными, поскольку Карев в каждом из случаев перевозил женщину с инвалидностью две группы. В его пользу было взыскано 275,6 тыс. рублей, включая судебные расходы, которые понес истец.
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Фото: Piter.TV
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