Петербуржец отсудил 275 тыс. рублей у КРТИ за платные парковки

Общая сумма незаконных штрафов, которые были выписаны мужчине, составила 132 тыс. рублей.

Житель Петербурга выиграл судебное дело против комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Причиной иска стали 44 необоснованных штрафа за парковку, которые ему пришлось оплатить. Об этом 3 июля сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Общая сумма незаконных штрафов, которые были выписаны мужчине, составила 132 тыс. рублей. Суд постановил, что в его действиях не было состава правонарушения, и все 44 постановления были отменены.

Штрафы были признаны незаконными, поскольку Карев в каждом из случаев перевозил женщину с инвалидностью две группы. В его пользу было взыскано 275,6 тыс. рублей, включая судебные расходы, которые понес истец.

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Фото: Piter.TV