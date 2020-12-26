Правоохранители занялись делои об избиении сотрудницы полиции

Следователи возбудили уголовное дело об избиении сотрудницы полиции в Московском районе.

В Петербурге возбуждено уголовное дело на мужчину, который напал на сотрудницу полиции в приемной граждан отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый нанес начальнику отдела удары рукой в область головы и туловища, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников ДПС госпитализировали после аварии на Лесном проспекте.

Фото: Piter.TV