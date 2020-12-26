Правоохранители занялись делои об избиении сотрудницы полиции

В Петербурге возбуждено уголовное дело на мужчину, который напал на сотрудницу полиции в приемной граждан отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
По данным следствия, подозреваемый нанес начальнику отдела удары рукой в область головы и туловища, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.
В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее сообщалось, что двух сотрудников ДПС госпитализировали после аварии на Лесном проспекте.
Фото: Piter.TV
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