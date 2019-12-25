Семьи с детьми-инвалидами отправили на отдых в законсервированный пансионат

Отдых организовывала от имени администраций ООО "Экспертная компания".

Петербуржцам дали путевки в пансионат, который на самом деле не работает. В оздоровительное учреждение только набирали персонал, а контракта с пансионатом никто не заключал. Об этом мама двоих детей с особенностями развития рассказала "Росбалту".

Пансионат "Россия" находится в Евпатории. После получения путевок Екатерина начала искать информацию об учреждении, но выяснилось, что принимать посетителей там совсем не готовы. В министерстве курортов и туризма Республики Крыма женщина узнала, что ООО "Экспертная компания", которое выступало от имени районный администраций, контракт с "Россией" в этом году не заключала.

В другом пансионате, в Анапе, условия оказались неудовлетворительными. После жалоб ее переселили в другую гостиницу. Екатерина надеется, что администрация Красносельского района компенсирует затраты на билеты и возместит моральный ущерб.

Piter.TV сообщил о том, что организатора такого "отдыха" уже задержали.

Фото: Piter.TV