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Правоохранители провели масштабные обыски по делу о телефонном терроризме
Сегодня, 15:22
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Правоохранители провели масштабные обыски по делу о телефонном терроризме

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Фигурантами дела стали 12-13 человек.

Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели масштабные обыски по делу о телефонном терроризме. Еще 1 июля этого года полицейские возбудили уголовное дело. 

Известно, что стражи порядка  провели 15 обысков. Они изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, флэш-накопители, планшеты, записи, жесткие диски, средства агитации и компьютеры у подозреваемых. 

Известно, что фигурантами дела стали 12-13 жителей Северной столицы. Решение о задержании пока не приняли.

Ранее на Piter.tv: СПбГУ вступился за студента, которому пришла повестка.

Фото: Piter.tv

 

Теги: обыски, полиция, телефонный теророризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Криминальные происшествия,

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