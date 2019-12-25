Фигурантами дела стали 12-13 человек.

Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели масштабные обыски по делу о телефонном терроризме. Еще 1 июля этого года полицейские возбудили уголовное дело.

Известно, что стражи порядка провели 15 обысков. Они изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, флэш-накопители, планшеты, записи, жесткие диски, средства агитации и компьютеры у подозреваемых.

Известно, что фигурантами дела стали 12-13 жителей Северной столицы. Решение о задержании пока не приняли.

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Фото: Piter.tv