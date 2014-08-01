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Правоохранители поймали иностранцев, которые подожгли иномарку в Шушарах
Сегодня, 20:45
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Правоохранители поймали иностранцев, которые подожгли иномарку в Шушарах

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Подозреваемыми стали двое мигрантов 22 и 30 лет.

Стражи порядка задержали злоумышленников, которые подожгли иномарку в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе у дома № 10. Автомобиль загорелся в 02:25 в пятницу, 24 июня. Полицейские по "горячим следам" нашли хулиганов. Подозреваемыми стали двое мигрантов 22 и 30 лет. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе правоохранители задержали сбившего пешеходов водителя.

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, подожгли машину, полиция, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар,

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