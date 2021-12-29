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Правоохранители накрыли подпольное казино в поселке Тельмана
Сегодня, 21:19
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Правоохранители накрыли подпольное казино в поселке Тельмана

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Игорное заведение создали 46-летняя женщина и ее 52-летний супруг.

В Тосненском районе стражи порядка обнаружили подпольное казино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 13 февраля.

В поселке Тельмана на Квартальной улице супруги открыли игорное заведение в своей квартире. Полицейские нашли в комнатах три игровых автомата, шесть компьютеров и слот-игры. 

Против нарушителей закона возбудили уголовное дело. Пару задержали и доставили в участок. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv: на улице Генерала Симоняка отчим изнасиловал 18-летнюю дочь супруги.

Фото: Pexels

 

Теги: ленобласть, обнаружили игровые автоматы, подпольное казино, полиция, стражи порядка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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