Правоохранители начали проверку по факту ДТП с участием машины полиции на улице Бармалеева

В воскресенье, 19 декабря, около 18:30 на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись автомобили ППС и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате случившегося полицейский получил травму ноги. Мужчину госпитализировали в больницу. В машине стражей порядка находился пьяный дебошир, его доставили в участок.
По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Стачек маршрутное такси врезалось в троллейбус.
Фото: Piter.tv
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