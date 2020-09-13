  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правоохранители начали проверку по факту ДТП с участием машины полиции на улице Бармалеева
Сегодня, 20:23
108
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Правоохранители начали проверку по факту ДТП с участием машины полиции на улице Бармалеева

0 0

Силовик повредил ногу в аварии. Его госпитализировали.

В воскресенье, 19 декабря, около 18:30 на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись автомобили ППС и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате случившегося полицейский получил травму ноги. Мужчину госпитализировали в больницу. В машине стражей порядка находился пьяный дебошир, его доставили в участок.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Стачек маршрутное такси врезалось в троллейбус. 

Фото: Piter.tv

Теги: большой проспект п с, дпс, дтп с участием машины полиции, улица бармалеева
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии