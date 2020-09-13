Правоохранители начали проверку по факту ДТП с участием машины полиции на улице Бармалеева

Силовик повредил ногу в аварии. Его госпитализировали.

В воскресенье, 19 декабря, около 18:30 на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись автомобили ППС и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате случившегося полицейский получил травму ноги. Мужчину госпитализировали в больницу. В машине стражей порядка находился пьяный дебошир, его доставили в участок.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Стачек маршрутное такси врезалось в троллейбус.

Фото: Piter.tv