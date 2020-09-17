Правоохранители изъяли 25 кг наркотиков в частном доме в Ленобласти

Трое подозреваемых находятся под стражей.

Полицейские ликвидировали 60 мест с "закладками". Несколько дней назад полицейские Ленобласти остановили мужчину, который перевозил с собой более 190 свертков с наркотическими средствами. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

14 сентября правоохранители остановили на улице Дыбенко "Митсубиси", в котором в качестве пассажира проезжал 21-летний мужчина. При нем обнаружили наркотики. По данному факту возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

В результате расследования полицейские установили, где находится склад по хранению и производству наркотических средств. Он располагался в поселке Агалатово Всеволожского района. Там задержали двух мужчин, 25 и 22 лет. По итогам обыска также были найдены наркотические вещества, общая масса составляет около 25 кг. Обнаружить наркотики также помогла служебная собака.

Полицейские установили, что молодые люди были работниками интернет-магазина по продаже наркотиков в даркнете. По факту найденных "закладок" также было возбуждено уголовное дело.

Все трое подозреваемых задержаны и находятся под стражей.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО