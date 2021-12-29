Правительство внесло в ГД законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%

Документ будет принят в кратчайшие сроки.

Российское правительство внесло в Государственную Думу законопроект об индексации пенсий для военнослужащих на 8,6%. Текст официального документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента РФ. Известно, что чиновники предлагают проиндексировать выплаты с 1 января текущего года.

Проект подготовлен в соответствии с решением президента РФ, принятым на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации 21 января 2022 года пояснительная записка

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 февраля попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки. Это нужно для того, чтобы люди могли получить повышенные пенсии своевременно, а также в полном объеме.

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Фото: Piter.tv