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В Казахстане предложили ввести продуктовые карточки для малообеспеченных
Сегодня, 11:27
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В Казахстане предложили ввести продуктовые карточки для малообеспеченных

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Такое предложение поступило в связи с ростом цен на продукты.

Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана из фракции правящей партии "Нур Отан" Аманжан Жамалов на заседании законодательного органа предложил ввести продуктовые карты для малообеспеченных граждан до момента, когда экономическая ситуация в стране стабилизируется.

По его словам, стоимость продуктов питания растет, и никакая индексация и повышение зарплат не успеет за таким ростом цен.

Жамалов отметил, что под ударом в первую очередь оказались семьи с низким доходом. Так, в Казахстане малообеспеченными семьями считаются семьи, доход которых составляет ниже 25 тыс. тенге (57,5 долларов) на человека.

"Для такой категории населения временно до стабилизации экономики необходимо рассмотреть введение бесплатных продуктовых карт, по которым можно будет купить казахстанские продукты питания, их введение нужно привязать к внедрению цифрового социального кошелька", - пояснил депутат.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна быстро восстановится после январских беспорядков. 

Фото: pixabay 

Теги: продуктовые карточки, ситуация в казахстане
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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