Сертификаты стали подарками перед Новым Годом.

В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам. Профсоюзные работники "Заречной", "Октябрьского" и "Алексиевской" получили сертификаты. Они подразумевают возможность купить продукты на тысячу рублей а магазинах торговой сети КВД. Данная мера сделана сделана из-за задержек по зарплате. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Ранее местные СМИ заявили, что рабочим выдали "продуктовые карточки" вместо денег. В департаменте угольной промышленности объяснили, что сертификаты стали подарками. Их выдача не имеет никакого отношения к заработной плате шахтеров.

Членам профсоюзного актива к Новому году дарят подарочные наборы: шампанское, коробка конфет. В текущем году было принято решение дарить членам профсоюза сертификаты прокомментировали чиновники

Напомним, что в профсоюзе состоят более двух тысяч человек. Они работают на трех шахтах. Сейчас ведомство занимается погашением задолженности перед работниками. Очередные выплаты произведены 13 декабря. Следующие планируются 25 числа.

Ранее Piter.tv писал о том, что тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняты на поверхность.

Видео: YouTube/Science