Экономист считает, что рост цен на продукты в России может привести к введению продуктовых карточек

Он подчеркнул, что не нужно этого бояться.

Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил "РИА Новости", что в России рост цен на продукты может привести к введению продуктовых карточек для малообеспеченных граждан. Он подчеркнул, что бояться этого не надо, так как такая практика используется во многих странах.

Экономист не видит ничего плохого в том, что в России могут ввести продуктовые карточки.

Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор. Руслан Гринберг, экономист, научный руководитель Института экономики РАН

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала заморозку цен на некоторые товары работающей, но краткосрочной мерой.

Фото: pixabay