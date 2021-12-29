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Экономист считает, что рост цен на продукты в России может привести к введению продуктовых карточек
Сегодня, 8:35
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Экономист считает, что рост цен на продукты в России может привести к введению продуктовых карточек

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Он подчеркнул, что не нужно этого бояться.

Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил "РИА Новости", что в России рост цен на продукты может привести к введению продуктовых карточек для малообеспеченных граждан. Он подчеркнул, что бояться этого не надо, так как такая практика используется во многих странах.

Экономист не видит ничего плохого в том, что в России могут ввести продуктовые карточки.

Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор.

Руслан Гринберг, экономист, научный руководитель Института экономики РАН

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала заморозку цен на некоторые товары работающей, но краткосрочной мерой. 

Фото: pixabay 

Теги: продуктовые карточки, рост цен на продукты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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