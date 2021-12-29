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Токаев: Казахстан быстро восстановится после январских беспорядков
Сегодня, 12:17
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Токаев: Казахстан быстро восстановится после январских беспорядков

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Президент Казахстана считает, что кабмин извлек уроки из жестоких протестов.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что республика быстро восстановится после январских беспорядков. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на виртуальном саммите представителей Центральной Азии и Китая. По мнению политика, власти смогли извлечь необходимые уроки после протестов.

Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны КНР и братских стран. Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана.

Лидер страны полагает, что в начале 2022 года стране пришлось столкнуться с беспрецедентными по своей дерзости, агрессивности и жестокости событиями со стороны экстремистов, террористов и боевиков.

Токаев поручил правительству изымать неиспользуемые месторождения.

Фото: YouTube / TASS
 

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, массовые беспорядки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Происшествия,

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