Токаев: Казахстан быстро восстановится после январских беспорядков

Президент Казахстана считает, что кабмин извлек уроки из жестоких протестов.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что республика быстро восстановится после январских беспорядков. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на виртуальном саммите представителей Центральной Азии и Китая. По мнению политика, власти смогли извлечь необходимые уроки после протестов.

Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны КНР и братских стран. Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана.

Лидер страны полагает, что в начале 2022 года стране пришлось столкнуться с беспрецедентными по своей дерзости, агрессивности и жестокости событиями со стороны экстремистов, террористов и боевиков.

Токаев поручил правительству изымать неиспользуемые месторождения.

Фото: YouTube / TASS

