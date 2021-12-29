Он считает, что их необходимо передавать тем, кто готов в них инвестировать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изымать неиспользуемые месторождения и передавать их тем, кто готов инвестировать. По словам главы государства, речь идет о случаях, когла месторождения были взяты впрок. Об этом президент заявил во время встречи с представителями крупного бизнеса.

Как посчитали в информационно-аналитическом центре МГУ, порядка 18 тыс. действующих иностранных предприятий находится в Казахстане. В 2021 году их прирост составил 16,5%. Большинство и них это представители малого бизнеса. Крупнейшими игроками являются около 2%.

Еще более 70% нефтяного бизнеса страны находятся под контролем зарубежных гигантов. Лидерами являются американские компании, второй место занимают компании из Китая, а третье – компании из стран Евросоюза.

"Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов",— сказал

Токаев также заявил во время встречи с представителями бизнеса, что доходы половины граждан страны не превышают 115 долларов в месяц.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан