Токаев заявил, что доходы половины граждан страны не превышают 115 долларов в месяц

По мнению экспертов, половиной состояния страны владеют всего 162 человека.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с крупными предпринимателями страны заявил, что доходы половины граждан страны не превышают 50 тыс. тенге в месяц. Это около 115 долларов. Слова президента приводит его телерадиокомплекс.

Токаев отметил, что по мнению экспертов половиной состояния Казахстана владеют всего 162 человека.

В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1 300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава государства заявил также, что хочет переформатировать образование. По его словам, в стране очень много экономистов, юристов и менеджеров. А президент хочет образование поставить на технические рельсы.

Токаев также назвал расслоение в доходах граждан причиной беспорядков.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан