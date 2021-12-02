Правительство выделит 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительство, что кабмин направит дополнительно порядка 6 млрд рублей на социальные выплаты на детей от трех до семи лет.
Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей дополнительно к почти 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По его словам, данная поддержка очень важна для малообеспеченных семей. Размер выплаты составляет 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума и зависит от финансовой ситуации в семье.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Видео: Правительство РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все