Правительство выделит 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей

На эти цели ранее уже было выделено 305 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительство, что кабмин направит дополнительно порядка 6 млрд рублей на социальные выплаты на детей от трех до семи лет.

Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей дополнительно к почти 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, данная поддержка очень важна для малообеспеченных семей. Размер выплаты составляет 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума и зависит от финансовой ситуации в семье.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом.

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