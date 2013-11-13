Правительство выделило еще почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

Кабмин РФ отправил средства в регионы.

Правительство России выделило еще почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. На ежемесячные пособия для неполных семей в регионы направлено свыше 13,8 млн рублей.

Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. пресс-служба кабмина РФ

Чиновники уточнили, что денежные пособия предусмотрены для малообеспеченных семей. Программа социальной поддержки разработана по инициативе российского президента Владимира Путина с 1 июля 2021 года. Пособия назначаются на детей, которым от 8 до 17 лет. Получать их могут как мамы, так и папы, воспитывающие ребенка в одиночку. Размер выплаты сравнивается с уровнем прожиточного минимума на несовершеннолетнего (сумма равна его половине). В среднем по стране этот показатель составляет 5,5 тысяч рублей.

Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики.

Фото: Правительство России

