Правительство: в 3 раза нарастили объемы посевного материала сахарной свеклы

В 3 раза нарастили объёмы посевного материала сахарной свёклы. Ранее ее почти полностью завозили из‑за рубежа. О показателях сельского хозяйства и весенних полевых работах рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства.

По его словам, в Поволжье, в Центральном федеральном округе посевной сезон только начинается. Значительно улучшилось качество семян, на продукцию растет спрос. При этом более половины семян рапса и подсолнечника – российского производства. Для работы у аграриев есть все необходимое: техника, топливо, минеральные удобрения и средства защиты растений. В случае необходимости Правительство готово оказать поддержку.

Ресурсы на льготное краткосрочное кредитование агробизнеса в федеральном бюджете предусмотрены. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Ранее сообщалось, что Правительство направит 50 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки для реализации инвестпроекта в сфере нефтехимии. Это позволит создать в стране производство полного цикла синтетических волокон и нитей. Поставки могут достичь показателя в 450 тыс. тонн в год. Это позитивно скажется на конкурентоспособности отечественных товаров.

Фото: пресс-служба Правительства РФ