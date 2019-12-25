Помощь получат компании-разработчики, которые занимаются развитием инновационных проектов и помогают в выходе их продукции на внутренний рынок.

Правительство утвердило правила предоставления субсидий на развитие IT-проектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Представители правительства нацелены на ускоренное развитие новых проектов в сфере информационных технологий. В этой связи, в рамках национальной программы "Цифровая экономика", на эти цели направят 750 млн рублей до конца 2023 года.

Речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям-разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив. С 2021 по 2023 год на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. - сказано в сообщении правительства

Пресс-служба уточнила, что по поручению главы государства правительство разработало комплекс мер господдержки отрасли, среди которых есть новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства и многое другое.

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