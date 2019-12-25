Высота волн у берега составила 40 метров.

В Израиле найдены следы ужасающего цунами. Об этом сообщил sciencepop со ссылкой на исследование специалистов Калифорнийского университета из Сан-Диего.

Ученые изучили отложения на берегу рядом с древним портовым городом Тель-Дор на северо-западе страны. Им удалось добыть слой, который появился около 9200-9900 лет назад на отложениях, характерных для болот. Морская вода принесла много донного песка и вынесла его на сушу. Позднее выяснилось, что минимальная высота приливной волны для того, чтобы вынести песок на территорию в 3 км, должна была составлять от 16 до 40 метров.

Эксперты полагают, что цунами началось из-за мощных подводных оползней.

Ранее мы сообщили, что стало известно, как передвижение Сатурна повлияет на судьбы людей.

Фото: pixabay