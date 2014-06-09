Правительство утвердило комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики

На реализацию этих планов будет предусматриваться не менее 5% средств соответствующих госпрограмм.

Правительство России утвердило комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, планы предусматривают модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры, а также благоустройство действующих и создание новых общественных пространств. На реализацию этих планов будет предусматриваться не менее 5% средств соответствующих госпрограмм. Региону учтут такие расходы в собственных финансовых планах.

Мишустин отметил, что выполнение задач в этой сфере позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма. Он поручил своем зампреду Юрию Трутневу при реализации комплексных планов обратить особое внимание на выстраивание конструктивного диалога с инвесторами.

